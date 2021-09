GdS – Inter, non solo Courtois: due fattori dietro la sconfitta col Real Madrid

Il focus proposito dalla Gazzetta dello Sport di oggi sulla beffa subita dai nerazzurri in Champions League

Queste le sue considerazioni: "Il calcio italiano sta andando oltre la sua tradizione difensiva. Forse troppo oltre... Se è vero che i gol subiti da Milan, Atalanta e Inter sono nati da maldestre interpretazioni difensive. L’aggressività è un valore, solo se sostenibile, in un sistema equilibrato. E comunque non si vince con la sola aggressività. L’impressionante assalto collettivo del Liverpool non deve far dimenticare la perfetta battuta di Henderson, deputato più alla lotta che al ricamo, per il gol decisivo. Anche nella qualità tecnica individuale ci troviamo spesso in difetto quando varchiamo la frontiera. Se l'Inter ha tirato tanto senza segnare, non è solo per merito di Courtois.