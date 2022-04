Libero – L’Inter non può più nascondersi. Era importante vincere e ritrovare entusiasmo

Dopo la vittoria dell'Allianz Stadium contro la Juventus, l'Inter non può più nascondersi in ottica scudetto. E' questo il pensiero di Libero

"L’Inter non può più nascondersi. La vittoria contro la Juve ha raddrizzato una situazione che stava rovinando le ambizioni tricolori dei campioni d’Italia. Nonostante la vittoria, i problemi di gioco non sembrano essere risolti. La prestazione non ha convinto, ma alla fine i tre punti sono stati portati a casa. E nel calcio è questo quello che conta. Come conta anche viaggiare sulle ali dell’entusiasmo e col morale a mille, come è adesso per l’Inter. Che, quindi, può guardare con fiducia ai prossimi match".