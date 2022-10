CorSera – Inter, non è solo sfortuna: fragili e confusi i nerazzurri. Inzaghi a rischio

"Quando perdi quattro partite su otto, tre delle quali dopo essere andato in vantaggio; quando prendi gol su calcio piazzato nel momento in cui stai provando a spingere e centri l’incrocio su punizione; quando il tuo allenatore la butta sull’orgoglio («Parla la mia storia») prima della sfida contro il totem Mourinho ma non riesce fino a in fondo a scuotere i suoi; quando — va detto — mancano Brozovic e Lukaku e nel finale entra, quasi alla disperata, un diciassettenne come Carboni, allora forse non solo non è il tuo anno, ma ti ritrovi a inizio ottobre (e martedì c’è subito il Barça) con un’Inter dimezzata, già a 8 punti dal Napoli. E con un tecnico a rischio", riporta il Corriere della Sera.