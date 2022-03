Repubblica – L’Inter non sta sfruttando un vantaggio. Pochi infortuni per Inzaghi, ma…

La rosa dell’Inter è quella meno colpita dagli infortuni tra le 4 in lotta per lo scudetto. Ma la squadra nerazzurra non è riuscita a sfruttare questo vantaggio.

Andrea Della Sala

“I nerazzurri non stanno sfruttando un enorme vantaggio che hanno sulla concorrenza: la scarsissima incidenza degli infortuni. Finora un solo titolare ha avuto problemi di salute, De Vrij, che ha saltato cinque partite. Quelli della formazione tipo hanno perso per acciacchi vari appena 9 giornate in tutto, un’inezia se si pensa che il Milan è a 72, la Juve a 50, il Napoli a 40. L’Atalanta, che ha una rosa assai più ristretta, avrebbe ben altra classifica se i suoi titolari non fossero stati indisponibili 70 volte. In totale, i giocatori della rosa dell’Inter si sono persi 72 giornate (11 solo Correa). L’Inter è l’unica squadra che potrebbe schierare una formazione di 11 giocatori sempre sani (nel Milan, per esempio, non si sono mai fermati solamente Kalulu, Tonali e Saelemaekers), con il paradosso che i titolarissimi hanno accumulato minuti e fatica e adesso ne pagano il conto”, analizza Repubblica