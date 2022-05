Repubblica – Inter, non solo mercato: nel summit spazio al rinnovo di Inzaghi

Marotta ha già confermato a più riprese la fiducia nel tecnico pronto a legarsi ulteriormente al club nerazzurro

Nel corso del focus sulla gara di ieri, i colleghi di Repubblica trovano spazio anche per alcuni dettagli che riguardano gli incontri in programma in questi giorni. Si legge: "Al Meazza, su cui cascavano come grandine le notizie dei gol del Milan l’Inter ha impiegato un tempo intero per trovare la rete. La prima di Perisic, a cui Marotta e Ausilio presto faranno un’offerta per il rinnovo, le altre due di Correa, che ha segnato la terza doppietta in stagione. Peccato che, complici gli infortuni, abbia fatto poco altro. Sarà uno degli argomenti di cui parleranno Inzaghi e i dirigenti nel vertice convocato nei prossimi giorni. Ordine del giorno: prolungamento del contratto dell’allenatore e mercato estivo".