Inter, non solo Zapata e Correa. CdS: “Possibile sorpresa estera: non è Martial”

L'Inter lavora al secondo innesto dopo Edin Dzeko per rinforzare il reparto d'attacco dopo la partenza di Romelu Lukaku

L'Inter non vuole fermarsi ad Edin Dzeko. In attesa di ufficializzare l'arrivo dell'attaccante bosniaco dalla Roma, il club nerazzurro valuta un altro colpo in attacco. I nomi caldi restano quello di Duvan Zapata dell'Atalanta e Joaquin Correa della Lazio.