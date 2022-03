CorSera – L’Inter non suona più col tempo giusto. Brozovic nel deserto

Nerazzurri sbiaditi anche nel match di ieri contro il Milan: mancano lucidità e certezze

Questo infatti il punto di vista del Corriere della Sera: "Una sola vera occasione per i nerazzurri. Romagnoli toglie dalla testa di Dzeko il cross perfetto da sinistra di Perisic e nella circostanza il difensore si fa male, risentimento all’adduttore della gamba sinistra ed è costretto a lasciare il posto a Kalulu. Simone si sbraccia in panchina ma la sua banda non suona più con il tempo giusto. Brozovic si sottrae senza difficoltà alla marcatura di Krunic ma trova il deserto, Dumfries non spinge sulla fascia destra, mentre Barella e Calhanoglu continuano il periodo di involuzione".