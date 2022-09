Inter, nostalgia Perisic. Gosens fatica, garanzia Darmian: ma c’è un cratere da riempire

"Sulla fascia sinistra il duello tra compagni ha un problema in più: la nostalgia. L’Inter soffre il ricordo del Perisic furioso del 2021-22. Chi oggi calpesta le sue zolle non si avvicina neanche da lontano alle vette croate: niente spunti in velocità, niente strappi sugli avversari, cross e pure gol. Robin Gosens sarebbe l’erede designato di Ivan il Terribile, ma il suo ritorno ai suoi standard appare piuttosto tribolato: in campionato è stato titolare solo all’esordio in Salento, ma ha iniziato entrambe le sfide di Champions, eppure mai ha rapito l’occhio davvero. Almeno, però, può consolarsi col ritorno tra i convocati della Germania ", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Darmian ha messo in cascina 52’ in più del collega (354 vs 302), alternandosi sulle due fasce, e partendo dal 1’ in Serie A 4 volte su 6: è stato suo il cross sul gol di Dzeko che aveva fatto credere in una folle rimonta da derby. Matteo tornerà leader della sinistra a Udine, ma per il destino dell’Inter serve altro da entrambi i contendenti: sulla fascia c’è un cratere da riempire", chiude il quotidiano.