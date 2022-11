Inter, c’è soltanto una nota positiva in una notte da dimenticare

Ciò che non doveva accadere è accaduto: l'Inter cade all'Allianz Stadium contro la Juventus e compromette quasi definitivamente la sua rincorsa allo scudetto. E in una sera completamente nera, Tuttosport vede solo una nota lieve: "L’unica cosa positiva in una notte da dimenticare, il rientro in campo di Brozovic a 42 giorni dall’infortunio patito nel match di Nations League tra Austria e Croazia e il fatto che già mercoledì l’Inter torni in campo a San Siro contro il Bologna. Fondamentale ora per Inzaghi è vincere le prossime due partite (a Bergamo è un bell’esame, stanti i problemi dei nerazzurri in trasferta e nei big match) onde scongiurare il rischio di andare in letargo sotto il segno della negatività più assoluta".