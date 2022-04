CdS – Inter, è la notte sognata da Inzaghi: l’esultanza e la rinascita…

La gioia dell'allenatore nerazzurro per il primo derby di Milano vinto e la rinascita dell'Inter dopo il periodo di calo

L'Inter è rinata tre settimane, grazie al successo all'Allianz Stadium firmato da Hakan Calhanoglu su calcio di rigore. Una squadra 'sgonfia e in crisi', come l'ha definita il Corriere dello Sport, si è riaccesa: dopo aver conquistato 7 punti in 7 giornate di campionato sono arrivate quattro vittorie di fila. In tre occasione su quattro ha pure tenuto la porta imbattuta.