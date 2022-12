Inter e Nove25 insieme per la terza volta: lanciata una nuova collezione

Una collaborazione che si rinnova e, dopo due prodotti celebrativi, per la prima volta il club nerazzurro e il brand milanese di gioielli realizzano una collezione ufficiale

Eccellenza, design, moda, contaminazione con i brand di Milano. Inter prosegue nel proprio percorso presentando una nuova collezione ufficiale con Nove25 . Una collaborazione che si rinnova e, dopo due prodotti celebrativi, per la prima volta il club nerazzurro e il brand milanese di gioielli realizzano una collezione ufficiale.

Le radici nel cuore di Milano, la passione per l’innovazione e il design, la creatività. E il simbolo. Inter e Nove25, accomunati da valori condivisi, esaltano la propria collaborazione utilizzando il serpente come protagonista della nuova linea di prodotti. L’iconico serpente di Nove25 si fonde al biscione dell’Inter dando vita a gioielli e oggetti di design unici.

Contaminazione e qualità made in Milano formano ancora una volta una squadra vincente che condivide la storia del territorio e la passione per originalità e innovazione

La collezione è un vero e proprio inno al Made in Milano: è infatti disegnata e prodotta al 100% dallo studio di Nove25 nel cuore della città.

I processi di creazione e realizzazione della collezione sono raccontati in un video che con riprese di micro-dettagli mostra le fasi della lavorazione dei gioielli, con frame degli oggetti utilizzati nella quotidianità dai tifosi.

INTER X NOVE25: INSIEME PER LA TERZA VOLTA

Non è la prima volta che Inter e Nove25 collaborano. L’uscita della nuova linea di prodotti fa seguito a quelle del 2020 e del 2021.

Per il decennale della conquista storica del Triplete era stato realizzato un anello celebrativo “Timeless 2010”: un prodotto sullo stile degli anelli celebrativi delle leghe americane, con l’incisione del logo dell’Inter, della campagna #Timeless2010 e dei tre trofei conquistati nel 2010, con la possibilità di personalizzazione.

Nel 2021, per le celebrazioni del 19° Scudetto, Inter e Nove25 hanno realizzato l’anello e il ciondolo I M SCUDETTO, in edizione limitata. Due gioielli in argento sterling, personalizzabili con iniziali e numero.