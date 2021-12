Sky – Inter, possibile chance per Dimarco e Sanchez col Cagliari: chi può riposare

Qualche cambio di formazione in vista in casa Inter per la sfida contro il Cagliari in programma domani alle 20.45

Alessandro Cosattini

Qualche cambio di formazione in vista in casa Inter per la sfida contro il Cagliari in programma domani alle 20.45. Secondo quanto riportato da Sky Sport, dovrebbe rientrare de Vrij in difesa, Dimarco sta bene e potrebbe giocare al posto di Bastoni o Perisic. Barella sta bene, Calhanoglu idem, ci sarà il solito terzetto a centrocampo con Brozovic. In attacco Sanchez può avere una chance dall’inizio, con Lautaro al suo fianco perché Dzeko può riposare per lasciar spazio al cileno appunto.