Sky – Inter, Inzaghi conferma Correa. Riposa Dzeko? Novità in fascia con lo Spezia

Il tecnico dell'Inter dovrebbe schierare Lautaro e Correa in attacco contro la squadra allenata da Thiago Motta

Dopo la vittoria sul Verona, l'Inter torna in campo domani sera in casa dello Spezia. Il tecnico dei nerazzurri valuta qualche cambio, anche in vista della sfida di Coppa Italia contro il Milan.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Inzaghi dovrebbe confermare Correa, mentre si giocano una maglia da titolare Lautaro (favorito) e Dzeko. Gosens dovrebbe partire dal 1' per far riposare Perisic. De Vrij parte ma non dall'inizio, in mezzo al campo Brozovic, Calhanoglu e Barella con Dumfries favorito su Darmian.