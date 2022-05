Sky – Inter, verso il Cagliari: Dumfries in pole, possibile novità in attacco

Novità in vista in casa Inter per la trasferta di Cagliari di domenica sera: ecco i possibili cambi di formazione di Inzaghi

Novità in vista in casa Inter per la trasferta di Cagliari di domenica sera. Come riportato da Sky Sport, è favorito Denzel Dumfries a destra dopo la panchina iniziale in Coppa Italia. Possibile cambio anche in attacco: probabile l'impiego di Correa dal 1'. Più al posto di Dzeko che di Lautaro Martinez, che vive un momento d'oro. In difesa, da capire se tornerà o meno titolare Bastoni sul centro-sinistra. I prossimi allenamenti daranno maggiori indicazioni sulla formazione nerazzurra.