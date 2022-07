Sky – Inter, a parte Pinamonti: domani può tornare in gruppo. Skriniar riprende a correre

Novità dal campo in casa Inter dopo l'allenamento odierno ad Appiano Gentile. Le ultime su Skriniar e Pinamonti

Novità dal campo in casa Inter dopo l'allenamento odierno ad Appiano Gentile. All'indomani dell'amichevole col Lugano, i nerazzurri hanno lavorato verso l'inizio della nuova stagione. Ecco gli aggiornamenti da Matteo Barzaghi di Sky Sport.

"Report Appiano. Allenamento differenziato per Pinamonti che domani potrebbe tornare in gruppo. Skriniar ha cominciato a correre sul campo. Inizia gradualmente la sua preparazione. Domani ore 19 in piazza Gae Aulenti presentazione della nuova maglia dell’Inter", si legge.