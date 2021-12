Inter spietata a San Siro, i numeri lo dimostrano. Cagliari al Meazza senza Nandez

Vietato distrarsi, sebbene sulla carta la sfida contro il Cagliari sia ampiamente alla portata: a guardare i numeri però...

"Chi s’affaccia a San Siro vede un grande spettacolo e paga caro lo show. In casa l’Inter viaggia con una media punti di 2,4, il Cagliari fuori è da brividi, 3 punti raccolti e una media da lumaca (0,4), così si retrocede. Mancherà Nandez, il centrocampista tuttofare che ai dirigenti interisti piaceva, l’altro ex nerazzurro Godin è diventato un attore non protagonista. Le meteore Keita e Dalbert completano la pattuglia degli ex, traditori di belle speranze".