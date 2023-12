Inter, che numeri in difesa: nessuno in Europa come i nerazzurri. Ma c’è un dato da battere

"In nessun caso precedente, la squadra protagonista ha poi vinto il titolo a fine campionato. Sta ad Acerbi e compagni sfatare anche questo tabù. Di sicuro, il dato dell’Inter è figlio di un grande lavoro tattico. La squadra nerazzurra ha trasformato il proprio gioco rispetto alla scorsa stagione. Ha avanzato il baricentro medio in campo, ciononostante non ha pagato dazio in termini difensivi. Questo perché ad Appiano l’attenzione sulla fase di non possesso è cresciuta: marcature preventive, precisione nelle uscite difensive, fuorigioco fatto solo se in sicurezza, linee di passaggio ben sporcate da attaccanti prima e da centrocampisti poi. L’Inter difende meglio e difende tutta, non ci sono giocatori esclusi da questa fase. Altrove avviene, invece. Inzaghi non è di questa idea. I risultati gli danno ragione. E pensare che l’addio di Onana era stato vissuto come un dramma...", spiega Gazzetta