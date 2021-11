CorSera – Inter, numeri positivi e spogliatoio unito. Un solo problema da evitare

Le considerazioni del quotidiano a proposito della squadra nerazzurra ora ad un punto dal Milan e quattro dal Napoli

Simone Inzaghi può sorridere: la sua Inter ha accorciato in vetta e sembra non aver alcuna voglia di fermarsi. I numeri sorridono all'Inter, che però deve fare attenzione ad un solo aspetto. Lo sottolinea il Corriere della Sera di oggi: "I nerazzurri segnano, hanno il miglior attacco del campionato (34 reti), uomini intercambiabili, una mentalità immutata rispetto all’ultima stagione, uno spogliatoio unito e convinto dei propri mezzi. Aver rinnovato il contratto di giocatori come Lautaro e Barella ha stabilizzato l’ambiente. Manca Brozovic, ma la volontà di trattenerlo c’è, sarebbe un altro bel colpo. Al momento l’Inter ha un solo problema, è fisicamente spremuta e gli infortuni, come quello di Darmian (si teme uno stiramento, oggi gli esami, potrebbe tornare dopo la sosta), sono una variabile di rischio da minimizzare con il turnover per non interrompere la scalata verso la vetta".