Miglior difesa, cooperativa del gol: Inter, tutti i numeri dello scudetto

I numeri sulla volata nerazzurra verso il diciannovesimo tricolore

Gianni Pampinella

È stata una cavalcata entusiasmante quella che ha portato l'Inter alla vittoria dello scudetto. A più di due settimane dalla fine del campionato, il club nerazzurro snocciola i dati di una stagione spettacolare chiusa a 91 punti.

"L’Inter è stata la squadra che ha percorso il maggior numero di chilometri con 112,484 Km in media a partita. Tra i singoli con almeno 1000 minuti giocati il primatista della stagione è stato Marcelo Brozovic che ne ha percorsi 11,929 in media a partita".

"Miglior difesa del campionato con soli 35 gol subiti, l’Inter è la formazione che ha ottenuto anche più clean sheet (14)".

"89 i gol segnati nel torneo, una rete in meno del miglior attacco del Campionato (Atalanta, 90). 41 di questi sono arrivati dalla coppia Lukaku-Lautaro, la più prolifica del torneo e quella che si è scambiata più assist: otto. In totale sono 24 le reti segnate dal numero 9 belga, che ha fornito 11 assist ai compagni, più di qualsiasi altro nerazzurro per un totale di 35 partecipazioni attive: è il primo giocatore a segnare almeno 20 reti e fornire almeno 10 passaggi vincenti in una singola stagione di Serie A dal 2004/05".

"Per l’argentino 17 gol realizzati in Serie A, 4 di questi messi a segno di testa, più di ogni altro nerazzurro. Lautaro Martinez è stato anche l’unico calciatore della rosa a non saltare neanche una partita con 38 presenze su 38 partite di campionato".

"L’Inter 2020/21 però è stata una cooperativa del gol. 17 i differenti giocatori che sono andati a segno nel torneo, di cui 11 hanno segnato almeno tre reti: Lukaku, Lautaro, Hakimi, Sanchez, Skriniar, Darmian, Perisic, D’Ambrosio, Eriksen, Gagliardini e Barella".

"I nerazzurri hanno fatto la differenza nel girone di ritorno: dal 29/30 gennaio al termine del campionato hanno ottenuto 50 punti: almeno sette in più di qualsiasi altra avversaria e sono stati la prima squadra che ha vinto tutte le prime 11 gare in un girone di ritorno di Serie A (seconda miglior serie di successi consecutivi in una singola stagione di Serie A, dopo le 17 del 2006/07)".

(Inter.it)