Il Giornale – Inter, da Oaktree il primo di una serie di prestiti: la situazione

Suning sta per chiudere la trattativa con il fondo di investimenti americano: in arrivo 275 milioni di euro

Giorni caldissimi sul fronte societario per l'Inter: Suning sta per chiudere la trattativa con il fondo di investimenti Oaktree , che garantirà un finanziamento che migliorerà lo stato delle finanze del club nerazzurro. Tuttavia, secondo Il Giornale, la situazione sarebbe ancora preoccupante:

"In attesa della conclusione di questa operazione, gli ambienti finanziari giudicano comunque la situazione economica dell’Inter con preoccupazione. E l’operazione costruita dagli Zhang è vista come una toppa di un buco molto più grande: non è escluso infatti che questo sia il primo di una serie di prestiti, a meno che non venga trovato alla fine un acquirente. Di certo, la richiesta avanzata da Suning poco tempo fa (ha rifiutato 800 milioni per l’intero club) non è più sostenibile".