Inter, obiettivo ottavi raggiunto: nelle casse 70 milioni di euro

Un grande risultato dal punto di vista sportivo ma non solo. Terminata la fase a gironi di Champions League, è stato definito l'incasso dei nerazzurri grazie alla qualificazione agli ottavi di finale.

Come riferisce Tuttosport, il club di viale della Liberazione ha già incassato poco più di 60 milioni dall’attuale cammino in Champions League fra partecipazione, ranking storico, market pool e bonus risultati. A questi soldi vanno aggiunti gli incassi per le tre gare casalinghe, dal valore di circa 10 milioni.