Inter, occhi su Marcao per la difesa: sfida alla Roma di Mourinho

Il club nerazzurro studia da vicino il 25enne difensore del Galatasaray Marcao: fari puntati in vista del mercato di gennaio

L' Inter monitora con grande attenzione il profilo di Marcao . Secondo quanto riferisce Tuttomercatoweb, il club nerazzurro è sulle tracce del 25enne difensore brasiliano in forza al Galatasaray .

La società turca potrebbe sacrificare il difensore, arrivato nel 2019, nel mercato di gennaio. Marcao ha diversi estimatori in giro per l'Europa, tra cui i nerazzurri.

In corsa per il brasiliano c'è anche la Roma di José Mourinho, che segue il calciatore già dalla scorsa estate. Per Marcao potrebbe, dunque, accendersi un derby tutto italiano.