Inter, occhio a Brekalo: top scorer del Torino, sogna il primo gol a una big

L'esterno offensivo croato, prelevato in estate dal Wolfsburg, è già andato a segno 6 volte in questo campionato

Arrivato questa estate dal Wolfsburg, Josip Brekalo è diventato in poco tempo uno dei punti di forza del Torino. Già 6 gol in campionato per l'esterno offensivo croato, miglior marcatore stagionale granata, che ora sogna di aggiungere una big alla lista delle sue vittime. Così scrive La Stampa:

"Il Toro, l'estate scorsa, era convinto di aver preso un uomo assist, in Germania ne aveva fabbricati 19, invece si è ritrovato con un giocatore abile anche in zona gol. Ne ha fatti più di tutti i compagni di squadra, davanti anche alle vere punte Sanabria (5) e Belotti (4). Con 6 centri, è ad un passo dall'eguagliare il record ottenuto in Bundesliga nell'ultima stagione. Un profilo ancora in gran parte da scoprire. Al granata manca un grande gesto da stampare in faccia ad una big per incorniciare la stagione del debutto. Finora ha punito due volte il Venezia e la Fiorentina, una il Genoa e l'Udinese dimostrandosi molto più a suo agio nelle sfide casalinghe dove è andato a segno per la maggior parte delle volte (5). L'Inter è la prima fortezza a sbarcare al Grande Torino nel 2022, una bella occasione per Brekalo di fare un altro passo in avanti e cominciare a mettere nella sua collezione privata prede pregiate".