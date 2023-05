Inter, occhio al Verona: solo la Roma ha fatto più punti in casa nel 2023

I nerazzurri di Inzaghi, dopo il successo in casa in rimonta contro la Lazio, affrontano in trasferta gli scaligeri

L'Inter di Simone Inzaghi, reduce dal successo in casa in rimonta contro la Lazio, affronta questa sera in trasferta il Verona, formazione in piena bagarre salvezza e bisognosa di punti. Una squadra, quella scaligera, assolutamente da non sottovalutare, considerando il netto cambio di marcia avuto nel girone di ritorno.

Così scrive il Corriere della Sera: "L'Inter va a Verona, contro la squadra che dopo la Roma nel 2023 ha fatto più punti in casa (17). Considerato che la banda Inzaghi sabato va proprio all'Olimpico contro i giallorossi, è un doppio ostacolo non da poco, con l'Euroderby che incombe. Ma l'Inter i suoi bonus li ha già abbondantemente spesi e non può più regalare punti: Inzaghi fa turnover, Barella dovrebbe riposare, ma davanti ci sono Lautaro e Dzeko. L'obiettivo è vincere la terza partita di fila in campionato, fatto che nel 2023 non si è ancora mai verificato.

Il Verona ha fatto 8 punti in 4 partite, ne ha guadagnati 8 sullo Spezia dal 5 gennaio, ma è pur vero che è reduce dalla sfida con la Cremonese e domenica va a Lecce. Vale anche per le altre, non abituate a giocare tre partite in sette giorni: domenica Lecce-Verona, sabato Cremonese-Spezia, altra sfida fondamentale, soprattutto per i liguri oggi in campo a Bergamo ancora senza Nzola. Per le big può essere un vantaggio".