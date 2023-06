SM – Inter, l’offerta per Brozovic nemmeno presa in considerazione

È di ieri la notizia dell'offerta dell'Al-Nassr di 15 milioni di euro per il centrocampista. Un'offerta che il club non ha preso in considerazione

Gianni Pampinella Redattore

È di ieri la notizia dell'offerta dell'Al-Nassr di 15 milioni di euro per Marcelo Brozovic. Come riporta Sport Mediaset, la cifra che avrebbe proposto il club arabo non è stata minimamente presa in considerazione. "Se dovessero arrivare altre offerte, se ne riparlerà. Ma nessuno svende. Nè tanto meno smantella", si legge sul portale che poi fa il punto sulle altre trattative.