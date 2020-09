In UK – L’Inter vuole soffiare Smalling alla Roma: offerta allo United, i dettagli

L’Inter prova ad approfittare della frenata tra la Roma e Chris Smalling e vuole inserirsi. A riferirlo è il Sun, che offre ulteriori dettagli sulla proposta del club nerazzurro.

Smalling, fuori dai piani dell’allenatore del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer, può tornare in Serie A: l’Inter è pronta a prenderlo in prestito con obbligo di riscatto fissato la prossima estate. Per il Sun, il club nerazzurro pagherebbe l’intero ingaggio (120 mila sterline a settimana) del calciatore, condizione che al momento la Roma non vuole garantire ai Red Devils. Oltre a nerazzurri e giallorossi, ci sarebbe anche il Fulham sul difensore, in scadenza nel 2022.

Antonio Conte potrebbe, dunque, accogliere il terzo calciatore dal Manchester United dopo Lukaku e Young da quando è seduto sulla panchina dell’Inter.