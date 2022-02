Inter, oggi Gosens per la prima volta in gruppo: può debuttare contro…

Manca sempre meno all'esordio con la maglia dell'Inter del laterale tedesco: oggi si aggrega per la prima volta al gruppo

Simone Inzaghi accoglie Robin Gosens. Come riferisce Tuttosport, per la prima volta l'esterno tedesco dovrebbe fare oggi il suo ingresso in gruppo. L'ex Atalanta è completamente guarito dall'infortunio ed è pronto a mettersi completamente a disposizione dell'allenatore dell'Inter, che avrà una nuova freccia al suo arco nella seconda parte di stagione.