Inter, oggi Serena compie 63 anni: gli auguri del club nerazzurro

Colpo di testa implacabile e un innato senso del gol. Aldo Serena è stato sicuramente uno degli attaccanti più apprezzati in maglia nerazzurra. Capocannoniere del Campionato dello Scudetto dei Record, in sette stagioni all'Inter ha totalizzato 223 presenze, realizzando 78 gol in tutte le competizioni. Ha inoltre vinto 1 Supercoppa Italiana, 1 Coppa Uefa e 1 Coppa Italia. Oggi Aldo Serena compie 63 anni e riceve gli auguri di FC Internazionale Milano e dei tifosi nerazzurri.