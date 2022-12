Inter, buone notizie per Inzaghi: Mkhitaryan perfettamente a suo agio nel nuovo ruolo

Altra vittoria in amichevole per l'Inter che ha battuto ieri sera il Salisburgo per 4-0. Protagonista della serata Mkhitaryan avanzato alle spalle di Dzeko da Inzaghi.

"L’ex-Roma, tranne che per pochi minuti, ha giocato come attaccante, al fianco di Dzeko, trovandosi perfettamente a suo agio. Buon per Inzaghi, alla luce delle condizioni, ancora da verificare, di Correa, che proprio oggi sarà alla Pinetina per ricominciare a lavorare. Mentre domani toccherà a Onana e venerdì a Lukaku. Peraltro, Mkhitaryan poteva fare addirittura poker: un altro gol gli è stato annullato per fuorigioco, mentre ne ha sbagliato uno comodissimo a due passi dalla porta", spiega il Corriere dello Sport.