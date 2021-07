L’Inter fa cassa: Nainggolan, entro giovedì la fumata bianca. Stankovic in Olanda?

Il centrocampista dovrebbe rimanere al Cagliari, futuro in Olanda per il giovane portiere come per Mulattieri

Andrea Della Sala

La ripresa dell'Inter di giovedì 8 luglio vedrà ad Appiano tante facce che, molto probabilmente, non faranno parte della rosa di Inzaghi per la prossima stagione. Il club nerazzurro spera di cedere in fretta i giocatori in esubero e di liberarsi dei profili che non rientrano nel progetto del nuovo tecnico.

"Entro giovedì c'è la speranza di chiudere con il Cagliari per Nainggolan: spalmando la buonuscita su più anni? E poi c'è la vicenda Joao Mario che il Benfica vuole e che è disposto a pagare 7,5 milioni. Peccato nel contratto di cessione datato 2016 con lo Sporting ci sia una clausola che dà per 5 anni al club di Lisbona la facoltà di pareggiare l'offerta o, in alternativa di incassare dei soldi. Males intanto andrà al Basilea. Il Volendam vorrebbe tenersi Mulattieri che in Olanda ha mercato. Nella Eredivisie potrebbe finire il portiere Stankovic (al Volendam?). Gravillon ha mercato in Francia", spiega il Corriere dello Sport.