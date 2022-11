Inter, Onana diverso da Handanovic: ecco le qualità del portiere ex Ajax

L'avvicendamento in porta all'Inter tra André Onana e Samir Handanovic ha portato certamente più benefici che altro. I due portieri sono però diversi, come sottolinea il Corriere dello Sport: "Onana tende ad uscire, piuttosto che restare tra i pali, e sono le situazioni in cui può scappare qualche errore. Gli è capitato anche in maglia nerazzurra, ma, con un pizzico di fortuna, non ha pagato dazio. Inoltre, è abituato a far ripartire l’azione rapidamente, senza temporeggiare. Ha piedi più che raffinati, che gli permettono rilanci precisi anche a lunga distanza.