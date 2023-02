Udinese e Porto, per l’Inter parte la doppia operazione Europa. “Lo 0-0 con la Samp…”

Operazione doppia Europa per l'Inter che sfida l'Udinese in vista del Porto: l'obiettivo è riscattare lo 0-0 di Genova

Operazione doppia Europa per l'Inter che sfida l'Udinese in vista del Porto ma anche con l'obiettivo di mettere punti in cascina e consolidare la posizione tra le prime quattro. "La verità è che la banda Inzaghi avrebbe potuto arrivare a questo trittico in maniera più tranquilla. Invece lo 0-0 con la Sampdoria ha provocato turbolenze in un ambiente che sembrava veleggiare tranquillo dopo la vittoria nel derby sul Milan", commenta il Corriere dello Sport che poi aggiunge: