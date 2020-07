Sanchez segna su rigore, l’Inter ha mandato in gol dal dischetto 4 giocatori diversi

Alexis Sanchez ha segnato il due a zero contro il Brescia. È il suo secondo gol in questa stagione, segnato proprio oggi, nel giorno nel quale è arrivato l’annuncio del suo prolungamento di contratto, in prestito, fino ai primi giorni di agosto. Partita col Getafe compresa. Il cileno ha segnato su rigore e segnandolo fa in modo che l’Inter mandi in gol più giocatori diversi dal dischetto. Quattro in Serie A e nessuno ha fatto registrare questo dato nei primi cinque campionati europei, come riporta Opta. I quattro nerazzurri che hanno segnato su penalty sono Lukaku, Lautaro, Esposito e Sanchez. Insomma tutti gli attaccanti della rosa di Conte.