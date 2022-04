Inter, ora Correa è jolly importante: “Dzeko-Lautaro i titolari, ma il Tucu…”

Dzeko e Lautaro rimangono i titolari, ma Correa, se il fisico lo preserverà, ora sarà un jolly importante per l'Inter

Può essere davvero il finale di stagione per Joaquin Correa. Il centravanti argentino, arrivato all'Inter per 31 milioni di euro, non è mai riuscito ad avere continuità a causa dei troppi infortuni, ma ora può risultare importantissimo, se non decisivo, per la lotta scudetto. Spiega Tuttosport: "Lo stop di Lautaro è servito per rilanciare Correa e il “Tucu” ha portato giocate diverse, quelle che sicuramente il tecnico aveva già immaginato l’estate scorsa quando lo aveva indicato alla società come rinforzo per il reparto offensivo.