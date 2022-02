Cds – L’Inter suona come un’orchestra senza veri solisti. Lo scorso anno…

La squadra di Simone Inzaghi produce una grande mole di gioco, ma finalizza poco

Nelle ultime gare l'attacco dell'Inter sembra essersi inceppato. Come sottolinea Tuttosport, non è un problema di gioco perché la squadra di Inzaghi ne produce e tanto. "Manca, però, la finalizzazione e, volendo, anche la rifinitura. In questo momento, Inzaghi avrebbe bisogno di un giocatore capace di costruirsi da solo l’opportunità per battere a rete con buone chance di fare centro. Invece, la squadra nerazzurra “suona” come un’orchestra senza veri solisti, come invece, l’anno scorso, potevano diventare Lukaku o Hakimi. Insomma, tutti hanno bisogno di tutti".