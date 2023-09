Inter, organico ricco e blocco tricolore: solo la Lazio fra le big compete per italiani

Un organico ricco, completo, fatto soprattutto di giocatori italiani che danno al ct Spalletti ampia possibilità di scelta. L'Inter di oggi ha un'identità ben precisa, come scrive il Giornale:

"L’organico dell’Inter è molto più ricco, specialmente in mezzo al campo. Ed è ricco soprattutto di italiani: Bastoni e Dimarco, Frattesi e Barella, più Darmian in panchina e l’infortunato Acerbi a casa, magari buono per la prossima occasione. Solo la Lazio, fra le squadre di vertice, offre al nuovo ct così ampia possibilità di scelta".