Stampa UK – Origi, l’Inter tra le pretendi. La posizione del Liverpool

Circa 22 mln la valutazione di Divock Origi e il Liverpool Echo ribadisce che c’è anche l’Inter in fila per il giocatore. Il club inglese non ha proprio necessità di cedere il giocatore. Il quotidiano scrive che la società sarebbe felice di trattenerlo per lottare per un posto tra i titolari per il resto della stagione. Ma non ostacolerebbe una sua partenza qualora trovasse un’offerta importante per lui. “Wolverhampton Wanderers, Atletico Madrid e Inter sono tra i potenziali pretendenti, con l’attaccante che ha collezionato solo otto presenze in questa stagione e ha giocato solo otto minuti in Premier League”, si legge nello stesso articolo.

(Fonte: Liverpool Echo)