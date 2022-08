CorSera – Inter, orizzonte derby: 29 giorni per togliersi una ruga in mezzo agli occhi

"Ventinove giorni. Non sono pochi, ma sono necessari all’Inter per togliersi quella ruga in mezzo agli occhi, tipica di chi pensa troppo a qualcosa, anche quando sta facendo altro. Il mercato, che può ancora condizionare la squadra di Simone Inzaghi, termina l’1 settembre, ma il calcolo dei giorni non è sbagliato: perché sabato 3 alle 18 c’è già il derby, in casa del Milan. Se c’è un’occasione immediata per non rimuginare più sulla partita di ritorno persa in rimonta il 5 febbraio, con tutte le conseguenze sulla lotta scudetto, allora è questa. L’orizzonte nerazzurro arriva idealmente fino a lì".