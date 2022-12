Inter, domenica da osservatori per Marotta e Inzaghi: presenti a Como-Reggina

Giuseppe Marotta e Simone Inzaghi assisteranno oggi alla gara di campionato di Serie B tra Como e Reggina. Per l'amministratore delegato e l'allenatore dell'Inter una piccola fuga da Appiano Gentile, dove prosegue il ritiro in vista della ripresa del campionato, per godersi la gara in programma a pochi chilometri. Il mister nerazzurro farà sicuramente il tifo per suo fratello Pippo, in lotta per la promozione in Serie A con gli amaranto. Sarà anche occasione per vedere all'opera il giovane Giovanni Fabbian, arrivato in Calabria questa estate proprio in prestito dall'Inter. Per lui già cinque gol e un assist fino a questo momento. Non sarà in campo dall'inizio, ma dovrebbe trovare spazio a gara in corso.