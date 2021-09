Inter, ossessione Champions: contro il Real Madrid comincia la missione ottavi

Chiaro l'obiettivo dei nerazzurri: superare il girone e conquistare l'accesso agli ottavi di finale, traguardo che manca dal 2012

Debutto stagionale europeo per l'Inter di Simone Inzaghi, che questa sera affronta a San Siro il Real Madrid. Chiaro l'obiettivo dei nerazzurri: superare il girone e conquistare l'accesso agli ottavi di finale, traguardo che manca dal 2012. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Dieci stagioni per l'Inter posson bastare, una semicitazione musicale che vale un'ossessione. È l'ossessione Champions, è l'obiettivo che Simone Inzaghi non ha avuto paura di dichiarare al primo alito di vita nerazzurra. L'Inter manca la qualificazione alla fase a eliminazione diretta dal 2012, in campo c'era un signore di nome Diego Milito . [...] Ma è la storia recente che pesa, una storia beffarda, fatta di tre eliminazioni consecutive maturate all'ultimo tuffo, sempre in casa, sempre a San Siro. Da qui ripartono Lautaro e soci. Da uno stadio che sarà tutto esaurito: staccati ieri gli ultimi tagliandi, 37.908 gli spettatori complessivi per un incasso superiore ai tre milioni di euro".

"Insomma, il momento non è banale, l'avversario neppure, la competizione è il buco nero che la maggior parte del gruppo squadra vuole finalmente riempire. E il discorso vale pure per la società: mai Steven Zhang è entrato tra le prime 16 d'Europa. Sarà per questo che ieri mattina il presidente ha voluto riunire squadra e dirigenti. L'ha fatto collegandosi via web da Nanchino, in attesa di tornare a Milano (lo farà probabilmente a dicembre): lui in video, l'a.d. Marotta, il d.s. Ausilio, Inzaghi e i giocatori tutti in piedi nella sala che ad Appiano è solitamente riservata alle sedute di match analysis".