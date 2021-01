Inter a caccia dell’ottava vittoria di fila. CdS: “È pure questione di cabala”

La sua squadra va a caccia dell’ottava vittoria dopo aver centrato la settima, prima della pausa di Natale, contro il Verona. E non è una cosa da poco. Negli ultimi dieci anni a sette vittorie di fila sono arrivati Stramaccioni (2012-2013), Pioli (2016-2017) e Spalletti (2018-2019). Ai primi due poi la stagione non è andata benissimo, al tecnico toscano invece è andata meglio: era l’anno del ritorno in CL. Chi invece è arrivato ad 8 sono stati Mancini (2007-2008) e Mourinho (2008-2009). “Fare i tre punti contro il Crotone potrebbe avere il suo peso anche dal punto di vista cabalistico”, sottolinea il Corriere dello Sport.

(Fonte: CdS)