Padovan: “Questa Inter non vincerà lo scudetto. Lukaku più forte di Dzeko e…”

Il giornalista a Skysport ha detto la sua sulla corsa al titolo e ha parlato delle differenze tra Lukaku e Dzeko

«Non solo. Ma sì, insomma. Lo hanno preso anche per risolvere gare come questo. Dzeko ha fatto molto bene ma ogni tanto anche lui ha dei passaggi a vuoto. Lukaku era più continuo, sicuro, una certezza. Poi che con il belga non si sia andati avanti in CL e con Dzeko sì appartiene anche un po' alla casualità. Tra i due giocatori è Romelu quello più forte, più affidabile anche in ragione di età e completezza fisica. Dopo di che è presto per fare paragoni. Lukaku ha segnato una quantità di gol numerosa. Il bosniaco spunta nei momenti difficili. Ieri era un momento complicato e ha risolto la partita. Ma ha beneficiato di una partita buona dell'Inter. A mio giudizio non credo che Edin sia un giocatore che risolva le gare da sé. Il belga, da questo punto lo è di più», ha spiegato il giornalista.

L'Inter è andata molto bene in CL, meglio di Conte che è comunque andato in finale di EL e questo non è come superare un primo turno. La partita col Napoli ha sistemato un po' la cosa. A sette punti con due squadre davanti era attardata. Continuo a pensare che questa Inter non vincerà lo scudetto ma i punti dicono che è una squadra che può inserirsi e anche superare le due squadre davanti, perché quattro punti sono pochi. Credo che il sistema di gioco sia stato fondamentale: continuare sullo stesso spartito di Conte credo sia stato un vantaggio, sia per i giocatori che già c'erano che per quelli che sono arrivati, che conoscevano anche da lontano l'Inter. Che cosa aggiunto Inzaghi? Difende un po' più alto e non me l'aspettavo perché a Immobile lasciava campo aperto. E poi certi giocatori stanno rendendo in maniera eccellente, Brozovic e Perisic per esempio. Il secondo adesso è imprescindibile e male farebbe l'Inter a non trattenerlo.