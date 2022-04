SM – Inter padrona del proprio destino. Rinnovo Perisic, parti molto più vicine

Inzaghi dovrà gestire le forze della sua squadra nelle prossime gare che si giocano ogni tre giorni. Il croato vicino alla permanenza al club nerazzurro

Inzaghidovrà gestire le forze dei suoi. Si torna a giocare nuovamente ogni tre giorni e per questo ha concesso ai suoi una domenica di relax in vista della sfida di venerdì in casa dello Spezia. Partita da non sottovalutare: il calendario sembra in discesa ma ogni gara da qui alla fine sarà fondamentale.