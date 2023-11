Inter, pagelle GdS: Dumfries “non ha proprio voglia”, Lautaro sbrana. Calha in stato di grazia

Top e flop della Gazzetta dello Sport dopo Atalanta-Inter 1-2 . Ecco le pagelle della rosea, con Hakan Calhanoglu che ancora una volta è il migliore tra i nerazzurri. Voto 7,5 per il turco: "Un'imbucata fantastica, per precisione e imprevedibilità, segna il rigore, sfiora il raddoppio e salva nella sua area in scivolata: a fine primo tempo, il quarto d'ora di gloria profetizzato da Andy Warhol".

7 per Matteo Darmian, che subentra e subisce il fallo da rigore, e Lautaro Martinez: "Aspetta vanamente rifornimenti che non arrivano. È così affamato che sbrana la prima che gli arriva: gol splendido, 12° in campionato. I quattro che l'hanno votato al Pallone d'oro, avranno apprezzato", si legge. Il peggiore invece è Dumfries, voto 5,5: "Più o meno come noi, quando suona la sveglia al lunedì. Si vede che non ha propria voglia. Sta lì al calduccio della sua fascia e invece l'Inter, specie nel primo tempo, avrebbe bisogno che si alzasse e spingesse".