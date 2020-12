CdS / Inter-Shakhtar, le pagelle: Brozovic mette ordine alla manovra, Hakimi incide poco

L’Inter esce mestamente dalla Champions League e, complice l’ultimo posto nel girone B, vede sfumare anche la possibilità del ripescaggio in Europa League. Per il Corriere dello Sport il migliore in campo dei nerazzurri è Marcelo Brozovic: “Mette ordine nella manovra dell’Inter e in un paio di circostanze è efficace nel recupero palla. Lotta finché ha l’ultima goccia di energia, anche se l’ammonizione del secondo tempo condiziona alcuni suoi interventi“. Prestazione opaca per Hakimi, reduce dalla doppietta in campionato: “Punta sulla velocità, però incide poco, non ha mai lo spunto decisivo“.

Le pagelle:

Handanovic 6; Skriniar 6, de Vrij 6, Bastoni 6 (dal 40′ st D’Ambrosio sv); Hakimi 5,5 (dal 40′ st Darmian sv), Barella 6, Brozovic 6,5, Gagliardini 5 (dal 30′ st Sanchez 6), Young 5 (dal 24′ st Perisic 5); Lukaku 5,5, Lautaro 6 (dal 40′ st Eriksen 6). Conte 5.