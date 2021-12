Inter, pagelle GdS: Calhanoglu il migliore. Pioggia di 7, nessuno sotto il 6

Le pagelle della Gazzetta dello Sport dopo la vittoria di ieri dell'Inter sul campo della Salernitana: il migliore è Calhanoglu

È Hakan Calhanoglu il migliore in campo dell’Inter a Salerno. Ancora una volta, il turco si è preso la scena, con due assist. Da 7,5 per La Gazzetta dello Sport, che sottolinea: ”Molto poco natalizio, il suo sembra accanimento terapeutico quando nel finale cerca il 6-0 con un tiro da 20 metri. È una sentenza sugli angoli, l’assist per Sanchez come al parco con il figlio: in scioltezza totale”, si legge.