CorSera – Inter-Juve, le pagelle: Dzeko il migliore. Dumfries, giudizio pesante

Il quotidiano trova un solo responsabile nel pari con i bianconeri: l'olandese che ha provocato il fallo che poi il VAR ha trasformato in rigore

Nelle pagelle post gara di Inter-Juventus , per il Corriere della Sera ci sono solo due voti insufficienti. Il 5 rifilato a Lautaro Martinez dopo una prestazione opaca e il 4 rifilato a Dumfries . "Poca gloria, molto lavoro. Il Toro aiuta senza sfondare", il giudizio sull'attaccante argentino.

Miglior in campo, secondo il quotidiano, Dzeko: voto 7. "Stato di grazia o seconda giovinezza, chiamatela come vi pare. Il bosniaco è una macchina: settimo sigillo. A San Siro, in campionato, finora ha segnato sempre".