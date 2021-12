Inter, pagelle CdS: Dumfries ha svoltato! Calhanoglu se continua così….

Ecco i giudizi del Corriere dello Sport dopo la vittoria dell'Inter per 4-0 ieri a San Siro contro il Cagliari

Un super Hakan Calhanoglu, ma anche un Denzel Dumfries da urlo. Il Corriere dello Sport promuove a pieni voti i due giocatori dell’Inter, ma non solo. Ecco i migliori in campo tra i nerazzurri dopo la vittoria per 4-0 contro il Cagliari.

Da 7,5 Dumfries: “Ha svoltato: sicuro, intraprendente, travolge Dalbert, si guadagna il rigore che Lautaro fallisce e quasi fa il bis di Roma”, si legge. Stesso voto per Barella, Sanchez e Lautaro Martinez. Il migliore in campo però è Calhanoglu, da 8. “Avanti così e diventa il migliore pure del mese di dicembre. Altro corner d’oro (per Lautaro), ma soprattutto il destro ciclonico per il terzo gol. Anche i rigori dovrebbero diventare solo affar suo”.