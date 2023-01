Inter, pagelle CorSera: lezioni di Dzekologia. Barella leader, Dimarco da mille e una notte

Anche per il Corriere della Sera, è Edin Dzeko il migliore in campo nella vittoria per 3-0 dell’Inter in Supercoppa

Alessandro Cosattini

Anche per il Corriere della Sera, è Edin Dzeko il migliore in campo nella vittoria per 3-0 dell’Inter in Supercoppa. Subito dietro, 7,5 per Darmian, Barella, Calhanoglu, Dimarco e Lautaro Martinez. Spicca su tutte la pagella del bosniaco: “Non è facile stabilire se ha più classe o più intelligenza calcistica, ma le due cose si sommano con il passaggio per Barella nell’azione che spacca la partita, il dribbling e il tiro del 2-0 e pure con il tacco per Mkhitaryan. Lezioni di Dzekologia”, si legge.

“Leader con l’esempio”, si legge in merito alla prova di Barella. “Chiude con il megafono in mano sotto la Curva da buon ultrà: prima spadroneggia sulla fascia e chiude in gol un’azione perfetta. Serata da mille e una notte”, la pagella di Dimarco invece.