Inter, pagelle GdS: Correa dà spettacolo. Super Perisic, due valori aggiunti

È Joaquin Correa il migliore in campo dell’Inter nell’ultima stagionale contro la Sampdoria. Ecco le pagelle della Gazzetta

È Joaquin Correa il migliore in campo dell’Inter nell’ultima stagionale contro la Sampdoria. Per La Gazzetta dello Sport, voto 7,5 per il Tucu: “Spreca un contropiede, poi si inventa un gran tacco e segna due gol. Quando è in buona, dà spettacolo”, si legge.

Da 7 la prova complessiva dell’Inter, ma anche Inzaghi per la rosea. Stesso voto per Bastoni, Barella e Perisic. “In costruzione è un valore aggiunto, in fase difensiva notevole una sua chiusura su Candreva all’inizio della ripresa, a evitare uno 0-1 che avrebbe generato disagio”, la pagella del difensore. “L’assist per l’1-0 di Perisic, l’ennesimo: continua la sua evoluzione in trequartista aggiunto. Deve calmarsi un po’ negli atteggiamenti”, la pagella del centrocampista. E infine quella di Perisic: “L’1-0 è suo dall’inizio alla fine: lotta per il recupero della palla e conclude sull’invito di Barella. Il ko gli guasta una stagione eccezionale, ma va bene così, sul momento abbiamo temuto un incidente peggiore di quello che in effetti è”, sottolinea la rosea.